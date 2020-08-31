印度與中國6月發生邊境衝突後　傳新德里即派軍艦赴南海

印度通訊社8月30日報道，據印度政府消息人士，中國和印度6月15日在加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發嚴重衝突後，印度海軍派出一艘前線戰艦到南海。印媒稱這多少是出於印方不滿對中方在邊境談判中提出反對意見。

亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述印度政府消息人士指，這項即時做出的部署，對中國海軍及保安機構產生印方想要的效果，中方在與印度舉行外交談判中投訴此事。

消息人士透露，在南海部署期間，印度軍艦與在同一水域的美軍軍艦一直通過安全通訊系統保持聯絡。

中印6月邊境發生流血衝突後，衛星圖片顯示雙方增加軍力部署。請點擊放大觀看：

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報道指出，印度海軍同時已沿着馬六甲海峽（Malacca Straits）部署一些前線軍艦，以監視中國海軍的任何活動。該處臨近安達曼－尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands），以及中國海軍進入印度洋地區的航線。

中國一些運載石油及商品船隻亦會通過馬六甲海峽到其他國家。

消息人士指，印度海軍亦計劃加速購入和部署無人駕駛潛艇、其他無人系統裝備和感應器，以密切監視計劃經馬六甲海峽前往印度洋地區的活動。

印度海軍亦關注中國艦隻在吉布提（Djibouti）地區的出現，並已在附近進行部署，以保護國家利益。