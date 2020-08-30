【中印衝突】印度國有煉油企業　停止向中國購買原油

中印6月15日在兩國邊境加勒萬河谷地區爆發嚴重衝突後，印度國內的反華情緒日益高漲。有消息人士稱，印度的國有煉油企業已停止從與中國有關聯的公司購買原油。

路透社8月27日援引三名消息人士話稱，印度國有煉油企業決定停止向中海油、聯合石化、中石油等中國石油貿易企業發送原油進口招標文件。

圖為6月17日，海得拉巴城市青年組織的一名成員戴着一個寫着「抵制中國」的口罩。（Getty）

印度國有煉油企業還決定不與中國航油（新加坡）、中石油和聯合石化子公司等企業進行燃油進口交易，並已停止為進口而租用中國油輪。

另一位消息人士指出，如果印度國有煉油企業的中標方案按照「成本、保險加運費」（簡稱CIF，一種國際貿易術語）標準執行，賣家將負責安排船舶運輸原油，意味着中國油輪可能仍會被使用。

報道稱，印度此項舉措與上月政府頒佈的一項新規有關。7月23日，印度政府修訂《財政通則》，宣稱出於對國家安全的考慮，對所有與印度陸地接壤國家的投標方進行限制，要求印度商務部的部門對相關投標方進行「強制」登記。儘管與印度陸地接壤的國家有中國、尼泊爾、不丹、巴基斯坦、孟加拉國和緬甸六國，但外界普遍認為此項禁令主要針對中國和巴基斯坦企業。

消息人士透露，在這項新規發布後，印度國有煉油企業便在原油進口招標文件中，新增了一項限制與印度接壤國家企業交易的規定。

報道稱，作為全球主要石油貿易商的中國企業，在中東、非洲及美洲的很多油田都持有股權，還會經常在印度國有煉油商的原油進口招標中提交具有競爭力的方案。

目前，印度是世界第三大石油消費國及進口國，近84%的石油需求依賴進口。印度國有煉油企業定期從現貨市場購買原油，而在印度每天500萬桶煉油的產能中，印度國有煉油企業佔據了其中的60%。