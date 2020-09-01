中印兩軍衝突再起　中國駐印使館：嚴正交涉

中印邊境談判陷入僵局之際，邊境緊張局勢再度升級，兩軍在班公湖（Pangong Tso）南岸再度發生摩擦。中國駐印度大使館9月1日表示，已向印度提出嚴正交涉。

中國駐印度大使館9月1日發表聲明說，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口（Reqin Mountain）附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。印方行徑嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞中印邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降温的努力背道而馳，中方對此表示堅決反對。

聲明指出，中方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和複雜化的舉動。

這輪中印邊境緊張局勢始於5月初，雙方目前正在為班公湖北岸的緊張局勢舉行談判，試圖緩和局勢。但是8月29日晚至30日凌晨，班公湖南岸的局勢又緊張起來。

對於這輪新的邊境風波，中印各自的說法大不相同，雙方互相指責對方。印度國防部首先發表聲明說，2020年8月29日夜間至30日凌晨，中國人民解放軍違反先前在拉達克（Ladakh）東部對峙期間經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁軍事行動改變現狀。

聲明稱，印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強印度的陣地，挫敗中國單方面改變地面事實的意圖。聲明指，印度軍隊致力於通過對話維護和平與安寧，但也同樣決心保護其領土完整。

《今日印度》8月31日報道，據印度軍方多名消息人士指，中國軍隊曾試圖讓500多名士兵進入班公湖附近的印度地區。這些消息人士稱，但是印度軍隊在中國之前佔領了這些陣地。印度軍方消息人士還說：「到目前為止，在拉達克東部的班公湖南岸附近，印度和中國軍隊還沒有發生肢體衝突。」

中國軍方當天反駁印度說法，中國解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日就中印邊境局勢發表談話指出，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。中方指，印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。