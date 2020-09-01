【安倍晉三辭職】日本自民黨決定簡化流程選出新領袖　有利菅義偉

日本自民黨總務會9月1日決定以簡化流程選出新總裁，即不實施黨員和黨友投票，《朝日新聞》報道認為，此舉將對盛傳參選的內閣官房長官菅義偉有利，並不利於已宣布參選的前自民黨幹事長石破茂。 目前自民黨政務調查會長岸田文雄和前幹事長石破茂已在9月1日下午正式宣布參選，預計菅義偉將在9月2日正式宣布參選。

日媒：有利菅義偉

自民黨總務會長鈴木俊一在會後的新聞發布會上表示，新領導人競選的全部流程需要2個月的準備時間，將影響到預算和與新冠肺炎（COVID-19）疫情相關的防疫政策制定。

共同社報道，環境相小泉進次郎等中堅和年輕議員紛紛提出異議，但最終黨高層的建議獲得通過，新總裁將在兩院議員大會上選出。

自民黨領導人幾乎肯定將成為下任首相，因為該黨在日本眾議院佔據多數優勢，新領導人將接替安倍晉三，安倍之前因健康原因在8月25日宣布辭職。

《朝日新聞》指，菅義偉得到黨內主流派系支持，故此若選舉只由國會議員及地方代表參與，將讓菅義偉站在極有利位置，報道又指，石破茂在多個民調得到好成績，但他在國會議員之間未有取得強烈支持，簡化流程對他不利。

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路透社：投資者押注菅義偉

路透社8月31日指，日本投資者目前押注菅義偉將成為下一任日本首相，並延續安倍晉三在任近8年來一直推行的經濟政策。報道指，一個由菅義偉為首的政府，意味日本現行的經濟、財政和改革政策，即安倍經濟學可能會延續下去。

報道又稱，日本投資者的行動刺激旅遊類股票向好，因菅義偉上周曾表示，希望促進旅遊業，好讓經濟重新站穩陣腳。