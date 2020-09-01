美媒稱美國新防疫顧問想推動「群體免疫」引專家憂慮　顧問否認

美媒8月31日引述消息人士報道指，8月上任的美國防疫顧問阿特拉斯（Scott Atlas）正勸白宮採用具爭議的「群體免疫」法來對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情。專家憂慮，此方法會令大量美國人死亡。 至於阿特拉斯則發聲明否認有關報道。

《華盛頓郵報》引述5名消息人士指，阿特拉斯的主張包括容許病毒在大部份人中傳播，以令更多人得到抗體，同時採取措施保護在院舍中居住的人士及其他體弱的人。華府已開始根據此主張來實行一些政策，特別是病毒檢測方面。

阿特拉斯是一名神經放射科專家，也是史丹福大學保守派智庫「胡佛研究所」（Hoover Institution）成員。報道指他主張美國可使用「瑞典模式」抗疫，解除對居民的限制，然後健康人士可以建立抗體，而不是限制居民社交與經濟活動以阻止病毒散播。

阿特拉斯曾在7月接受霍士新聞（Fox News）訪問時指「當較年輕及健康的人染病，他們不會有問題。我不明白為何這道理那麼難令每個人明白。」

惟傳染病專家反駁稱，美國有逾2.5萬名65歲以下人士死於新冠肺炎，而且國內較多不同年齡的人因患有心臟、肺部疾病及肥胖問題而有較高風險。

《華盛頓郵報》的報道又指，根據世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）估計，鑑於新冠病毒的傳播力，可能要有約65至70%人口染疫才能達至群體免疫效果。報道指，假設美國新冠肺炎死亡率為1%及有65%人口染疫才能達至群體免疫，估計在該情況下會有213萬人染疫亡。

阿特拉斯在報道刊登後發聲明指，總統特朗普（Donald Trump）及華府也沒有採取政策來達至群體免疫，他也沒有建議特朗普或任何人採取該些政策。白宮亦稱，白宮的抗疫方式沒有改變。

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