王毅：訪歐達成三點重要共識　中歐要努力做好六件事

正在德國進行訪問的中國外交部長王毅9月1日談到訪歐行程所達成的共識。他呼籲中歐雙方應努力做好六件事，旨在使中歐關係未來得到進一步發展。

王毅表示，在國際形勢不確定因素上升背景下，他所訪問的歐洲五國均高度重視對華關係並希望盡快重啟同中方的交往合作。訪問期間，王毅與五國領導人和外長達成三點主要共識，即堅持多邊主義，抵制單邊主義行徑；加強團結合作，反對分裂「脱鈎」；維護中歐關係大局，妥善管控分歧。

在談到中歐關係未來發展時，王毅表示，中歐關係目前面臨進一步發展的重要機遇，雙方應努力做好幾件大事：

一是要籌辦好下一階段中歐高層交往，為中歐合作指明方向。

二是年內完成中歐投資協定談判。中歐投資協定談判已到最後階段。雙方要加大投入，必要時作出政治決斷，儘快解決遺留問題，確保如期完成談判。

三是要儘快簽署《中歐合作2025戰略規劃》。2020戰略規劃即將到期，雙方應做好新的五年合作規劃，為中歐對話合作提供藍圖和框架。

四是要打造中歐綠色夥伴。雙方要堅定不移推進應對氣候變化國際合作，為此採取新的行動。中方已提前兩年完成2020年減排承諾，正在積極研究中長期目標。雙方要相互支持並辦好明年中歐各自舉辦的氣候、生物多樣性重要會議。

五是要加強數字經濟合作。中歐在發展數字經濟方面各有優勢，也有共同關切。我們要堅持相互開放市場，加強技術產業合作，推動制定全球數字領域的標準規則。

六是要加強支持多邊機構。共同支持聯合國特別是安理會維護世界和平安全的核心作用，加快落實2030年可持續發展議程。維護世界貿易組織核心價值和基本原則，儘快選出新一任總幹事。支持世界衛生組織的領導和協調作用，幫助各國早日徹底戰勝疫情。