【中印衝突】印度稱挫敗解放軍新一輪越界行動　迫使對方折返基地

印方9月1日指責中國軍隊在中印邊界採取「挑釁性行動」，稱「印方阻止了中方單方面改變現狀的企圖」。印媒披露了中印軍隊激烈爭奪的詳細過程。

路透社9月1日報道，印度外交部1日指責中國軍隊在有爭議的喜馬拉雅山脈邊界採取「挑釁性行動」。

印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在一份聲明中稱，「由於及時採取了防禦行動，印方阻止了（中方）單方面改變現狀的企圖。」

一名印度官員表示，印度軍隊已在4個具有戰略意義的山頂上部署兵力。

據印度媒體「TimesNowNews」網站1日報道，印度1日又一次挫敗了中國沿着實際控制線進入印度領土的企圖，並迫使中國人民解放軍在無視緩和局勢的談判後返回基地。

印度亞洲通訊社（ANI）1日報道，消息人士稱，印度安全部隊1日挫敗了中國軍隊試圖越過瑪久馬爾（Chumar）實際控制線印度一側的企圖，「這是一個重大進展」。

據報道，中國軍隊從Chepuzi營地向實控線印方一側派出了多輛重型車輛，「作為回應，印度安全部隊也進行了預防性部署，以防止任何入侵」。

消息人士稱，「看到來自印方的車輛和軍隊，中國車隊返回了他們的基地。印度安全部隊在實控線沿線保持高度警惕，以防止中國在任何地區的入侵。」

中方則否認是中國軍隊引發了最近的衝突，中國駐印度大使館發言人嵇蓉1日指責印度軍隊越過實控線，進行「公然挑釁」。

路透社1日報道，美國國務院發言人1日表示，美國正密切關注印度和中國之間的邊界爭端，並希望和平解決。