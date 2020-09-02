【新冠肺炎】美國CDC頒布規定　禁止業主驅逐租戶防疫情擴散

美國疾病控制和預防中心（CDC）9月1日頒布新規定，禁止業主因拖欠租金驅逐租戶離開，以防止新型冠病毒肺炎（COVID-19）在社區散播。

圖為8月20日，華盛頓西北區的公寓，有住戶掛出「沒工作無錢交租」的橫額。（Reuters）

美國新冠肺炎疫情持續，總統特朗普（Donald Trump）在8月8日簽署行政命令，要求有關部門制訂措施協助租客，防止業主驅逐租戶離開。疾控中心9月1日頒布新規定，禁止業主以拖欠租金為由，驅逐租戶離開。

受疫情影響美國出現大量人失業，為協助收入較低租戶，政府決定頒布全國措施。有關措施亦能防止更多人流落街頭，成為疫情散播源由。

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有關措施將禁止業主驅逐拖欠租金、年收入為9.9萬美元以下的租客，直至年底。但租客必須證明是受疫情影響無法繳付租金，且正嘗試尋找政府協助以支付租金。

全美低收入住房聯盟（NLIHC）對有關安排表示歡迎，但指出這只是幫了一半，呼籲政府推出新一輪救濟措施。財長姆努欽（Steven Mnuchin）指措施有助確保租戶不會因疫情被趕出家門，並促請國會批出租金援助。