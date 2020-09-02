捷克議長訪台惹中方不滿　法國德國斯洛伐克聲援：拒絕中國威脅

捷克參議院議長高調率領代表團訪問台灣，正在歐洲訪問的中國外長王毅多次發出警吿，法國、德國與斯洛伐克9月1日則接連公開聲援捷克，稱不能接受中國的威脅。

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捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）9月1日在台灣立法院演講時，用中文稱「我是台灣人」。

正在德國訪問的中國國務委員兼外交部長王毅9月1日表示「捷克參議長罔顧中方和捷克政府反對執意訪問中國台灣地區」，認為這是公然為「台獨」勢力張目，甚至還煽動其他國家效仿，這是公開的挑釁。他稱「中方必須要吿訴捷克參議長：你過線了！」

針對中國外長王毅的上述言論，斯洛伐克總統恰普托娃（Zuzana Čaputová）9月1日表示，不能接受中國的威脅。恰普托娃1日在Twitter發文稱「斯洛伐克支持捷克共和國。歐盟與中國的關係建立在對話和相互尊重的基礎上，針對歐盟成員及其代表的威脅與我們夥伴關係的本質相牴觸，這是無法接受的。」

據《德國之聲》報道，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）1日與王毅會晤後說，歐盟希望同中國建立良好關係，正致力於簽署內容廣泛的雙邊協定，但要求北京不要動輒擺出威脅的架子，他稱「對於這樣的行為進行恫嚇，我們完全無法接受」。

捷克參議院議長訪問台灣（點擊放大觀看）：

法國9月1日表達對捷克的聲援，稱中國對捷克政治人物訪問台灣的威脅不可接受。法國外交部發言人Agnès Von Der Mühll說「中歐關係必須建立在對話、互惠和相互尊重的基礎上，這是加深我們夥伴關係的必要條件。因此不能接受中國對歐洲聯盟成員國的任何威脅，我們表示聲援捷克共和國。」

捷克外交部副部長特拉帕（Martin Tlapa）8月31日也傳召中國駐捷克大使張建敏，對王毅的言論表達不滿。特拉帕說，中方相關發言不恰當，也不符兩個主權獨立國家之間的外交溝通準則。捷克外交部認為，捷中關係應聚焦於正面、實際的議題。

雖然捷克高官此次訪問台灣引發爭議，但德國政府公開重申了堅持一個中國原則的立場。據中國外交部官網指，在9月1日，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在柏林總統府會見王毅時表示，德方重申將堅持一個中國原則，同時在國際事務中堅持多邊主義，不贊成所謂的「脱鈎」，不希望世界陷入分裂對抗。