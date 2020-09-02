【懶人包】一文看懂日本總裁選舉日程　菅義偉成首相大熱人選

日本首相安倍晉三因病辭職，新首相將會在近日選出。據日本放送協會（NHK）報道，包括今天9月2日宣布參選的菅義偉，連同岸田文雄、石破茂將有3人競逐新首相。

圖為8月29日首相官邸，安倍晉三因病辭職，日本將在9月16日選出新首相。（Getty）

9月14日選出新黨總裁

日本自民黨9月2日正式宣布有關黨總裁選舉決定。自民黨在2日正式選出野田毅元自治大臣作為總裁選舉管理委員會會長，並宣布會在8日對外公告，14日進行投票，同日開票宣告結果。

據自民黨1日的決定，這次黨總裁選舉將省略黨員投票，直接由國會兩院議員投票決定。2018年黨總裁選舉中國會共有405票，另加全國黨員405票，共810票選出新總裁，今次省略黨員投票，意味只有一半票數選出新總裁。自民黨兩院目前在國會共有395人。

9月16日臨時國會選出新首相

在14日選出新總裁後，自民黨將召開臨時國會，舉行指名選舉選出新首相。NHK報道，臨時國會原預定在17日舉行，但因在野立憲民主黨及國民民主黨合流組黨大會提早舉行，因此日程亦提早決定在16日舉行，預料16日當天將正式公布接任安倍人選。

由於國會目前兩院均由自民黨主導，因此在14日自民黨選出的新總裁已等同成為新首相。

圖為最終決定競逐新首相人選，從左起分別是前幹事長石破茂、前外相岸田文雄，及現任官房長官菅義偉。（Getty）

競逐三人中 菅義偉最有利

目前共有3人宣布參與競逐總裁選舉，包括現任官房長官菅義偉、前外相岸田文雄，及前幹事長石破茂。

按目前情況，菅義偉擁有黨內最大支持。據NHK報道，菅義偉已獲得黨內麻生派、二階派、竹下派，及安倍所屬的細川派多個主要派系支持，佔黨內三分之二黨員。

岸田文雄一直被指是默認下任的首相人選，當初從外相卸任擔任黨內幹事長亦被指是為擔任首相做準備。但由於安倍提早辭職，目前黨內似乎並無特別讓岸田接任的安排。

至於石破茂作為安倍的最大競爭者，雖擁有黨內相當聲譽但支持者集中在地區黨員，2018年黨總裁選舉石破茂以254比553票大比數落敗。今屆黨總裁選舉省略地區投票，相信對石破茂更為不利。