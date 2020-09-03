印度總理莫迪Twitter帳戶被黑客入侵

社交網站Twitter 9月3日證實，印度總理莫迪（Narendra Modi）的Twitter帳戶被黑客入侵，發數則帖文要求用戶透過加密貨幣捐贈給國家救濟基金，帖文其後被刪除。

印度總理莫迪的個人網站官方Twitter帳戶遭人入侵，要求用戶以加密貨幣捐贈給國家救濟基金。圖為2017年4月26日，美國費城一部手機顯示Twitter應該程式的標誌。（AP）

Twitter表示，已經留意到有關莫迪帳戶的活動，並已採取措施保障該帳戶，公司正積極調查，目前未知有沒有其他用戶受影響。莫迪的辦公室暫未置評。

莫迪上述帳戶屬於其個人網站（www.narendramodi.in/）的官方Twitter帳戶，有逾250萬用戶追蹤，而莫迪的個人Twitter帳戶則未受今次事件影響。

美國多位名人的Twitter個人帳戶7月亦懷疑遭黑客入侵，發帖文呼籲其他Twitter用戶以加密貨幣「比特幣」（Bitcoin）募捐。受影響的包括民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、前總統奧巴馬（Barack Obama）、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates），以及「股神」巴菲特（Warren Buffett）。