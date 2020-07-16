黑客入侵Twitter騙比特幣　拜登Elon Musk蘋果及Bill Gates全中招

多個Twitter帳戶周三（15日）遭黑客入侵進行比特幣（Bitcoin）騙案，當中包括Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）及微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）等著名人士的帳戶。

同樣遭黑客入侵的帳戶還包括蘋果公司（Apple）、亞馬遜行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）、饒舌歌手Kanye West、中國大型加密貨幣交易所幣安（Binance）、Ripple（瑞波幣）及加密貨幣交易平台Gemini Trust等；Twitter表示正在進行調查。

馬斯克的Twitter賬戶在周三發送的一則推文中要求提供比特幣，並「承諾」將發送給某個地址的「所有付款」加倍；推文在發送後幾分鐘被刪除，賬戶其後又發布了第二則比特幣的推文，然後再次被刪除。

Gemini Trust創始人Cameron及Tyler Winklevoss在Twitter上發文提醒網民切勿墮入騙局，強調現時仍在調查事件。