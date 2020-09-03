【美國示威】拜登3日將訪問基諾沙市　與Jacob Blake父親會面

繼美國總統特朗普（Donald Trump）後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布在9月3日稍後時間到訪威斯康星州基諾沙市。拜登稱此行是要帶來「治癒」，團結美國人民。

圖為9月2日，拜登出席威爾明頓（Wilmington）一個有關新冠肺炎疫情的節目活動。（Reuters）

拜登在9月2日一個活動上，提到自己到訪基諾沙市目的，是為了帶來「治癒」。拜登的競選團隊表示，拜登與夫人吉爾（Jill Biden）會在3日前往基諾沙市，與當地居民見面，包括在8月23日遭遇白人警員連開7槍重傷致癱的布萊克（Jacob Blake Jr）的父親。

布萊克事件發生後，基諾沙市爆發連日示威，部分示威演變成騷亂，示威者放火及破壞商店搶掠。特朗普在1日訪問基諾沙市時，斥責示威是本土恐怖主義，支持警方執法。特朗普訪問期間並無提及歧視問題，亦未與布萊克及其家人會面。

特朗普競選團隊2日於威斯康星州展開的電視宣傳，同樣強調要帶來法治。

↓特朗普視察基諾沙市，按圖放大

拜登早前斥責是特朗普煽動種族仇恨，導致事件發生，同時批評特朗普迴避指責在同一地方射殺示威者的支持者。25日一名17歲白人少年疑響應網上「保衛家園」號召，持槍上街與示威者發生衝突，造成兩死一傷。

拜登又主張應把槍傷布萊克的警員繩之於法，同時提到3月在一宗懷疑藏毒案中，射殺26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的警員也應該被起訴。

威斯康星州被指是2020年大選的關鍵搖擺州分之一，特朗普與拜登先後到訪，相信是為爭取選民支持。特朗普於2016年在威斯康星州取得勝利，是自1984年以來共和黨總統候選人首次在該州獲勝。