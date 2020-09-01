【美國示威】拜登指責特朗普煽動種族仇恨　令美國不安全

美國民主黨總統候選人拜登（Donald Trump）8月31日再次批評特朗普（Donald Trump）才是令美國發生暴力事端，令美國變得不安全的源由，指責特朗普煽動種族仇恨。

圖為8月31日，拜登（Joe Biden）在賓夕法尼亞州匹茲堡演講。（Reuters）

拜登在8月31日於賓夕法尼亞州匹茲堡進行演講，多次質問在特朗普的領導下，美國人民是否感到安全。

「有人會相信如果特朗普再次當選，美國的暴力事件會減少嗎？」「我們需要的是正義，我們在美國需要安全。我們現正面臨多重危機，而危機在特朗普領導下不停增加。」

拜登在演說中亦譴責示威者造成破壞，強調搶劫、放火不是抗議，並稱自己不會認同暴徒的所為。拜登同時指責特朗普的「法律與秩序」旨在製造恐懼，批評特朗普煽動種族仇恨。

特朗普在個人Twitter上，對前往波特蘭市的支持者稱為「偉大愛國者」，並點擊讚好支持在基諾沙市殺害兩名示威者的槍手貼文。

威斯康星州基諾沙市（Kenosha）一名警員從後向黑人連開7槍事件，引發當地及其他地方反種族歧視示威。在29日波蘭特市有示威者與極右支持者發生衝突，一名極右支持者遭示威者槍擊身亡。特朗普批評民主黨容許示威者破壞，並指責拜登不會領導及軟弱。