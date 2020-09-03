保加利亞示威者要求總理下台　演變警民衝突約60人被捕

保加利亞（Bulgaria）首都索菲亞（Sofia）發生近2個月來最大型反政府示威，數以千計民眾要求總理鮑里索夫（Boyko Borissov）下台，期間發生警民衝突。事件中約60人被捕、包括警員在內45人受傷。

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部分示威者投擲炸彈 警方出動水砲

有數以百計身穿防暴裝備的警察在9月2日嘗試阻止民眾向國會大樓投擲石塊、膠瓶、雞蛋，而警方以催淚彈回應。當天稍後時間，有一些示威者向警方投擲逾100個小型炸彈及爆竹。警方封鎖國會大樓外圍並出動水砲。

示威者同日較早時已與警察發生衝突，他們向警方噴灑胡椒噴霧。有35人被捕。

這一波示威發生在國會夏季休會後第一次開會後，人們反對已三度擔任總理的鮑里索夫（Boyko Borisov）與首席檢察官蓋謝夫（Ivan Geshev）無力打擊貪污，以及官商勾結。總統拉德夫（Rumen Radev）呼籲鮑里索夫的中間偏右政府下台。

鮑里索夫則說，同意辭職但前提同意就大國民議會舉行選舉，讓它就一個新的憲法投票。新憲法將改善司法獨立，以及副總理人數減半。不過示威者及反對領袖不同意，認為這是用來讓鮑里索夫繼續留任的策略。