美股重挫　特朗普：假新聞壓制民意調查導致跌巿

美國股市周四（9月3日）急挫，科技股遭拋售，三大指數全線向下，道指一度跌千點，直至收市仍跌逾800點。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在Twitter上表示，假新聞壓制民意調查結果，因而導致股巿下跌。

道瓊斯工業平均指數收報28292.73點，跌2.78%；標普500指數收報3455.06點，跌3.51%；納斯達克指數收報11458.1點，跌4.96%。納指創6月以來最大百分比跌幅。特朗普對此表示：「你有沒有發現，每次假新聞壓制民意調查結果後，股巿都會下跌？我們將會勝出！」

Do you notice that any time Fake News Suppression Polls are put out, like @FoxNews, the Stock Market goes DOWN. We are going to WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

經濟數據方面，美國上周新申領失業金人數減至88萬，雖仍高企但已略勝預期。有分析認為，大巿只是調整，其中標普500指數早前連升十多日要一段時間消化，但投資者同時關注美國的經濟復蘇前景，包括會否有新一輪刺激經濟措施。

（綜合報道）