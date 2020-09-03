【美國大選】特朗普與拜登辯論安排出爐　兩人將交鋒3次

11月的美國大選即將來臨，美國總統特朗普（Donald Trump）將和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）一決雌雄。在大選日之前，他們將展開3次辯論。

美國總統競選辯論委員會（Commission on Presidential Debates）9月2日公布共和民主兩黨總統和副總統候選人共計4場辯論的主持人名單和辯論形式。

共和黨總統候選人、現任總統特朗普與民主黨總統候選人拜登將交鋒3次，首場辯論由霍士新聞頻道的華萊士（Chris Wallace）主持，本月29日在俄亥俄州克利夫蘭市舉行。

首場辯論將依據主題分為6部分，每部分時長約15分鐘，具體主題將由主持人選定並至少提前一週公布。每部分前兩分鐘供兩名候選人回答主題提問，剩餘時間供自由討論。

第二場辯論定於10月15日在佛羅里達州邁阿密市舉行，主持人是政府衛星有線電視台的斯庫利（Steve Scully）。辯論採取「市民大會」形式，兩名候選人回答佛羅里達州南部選民提出的問題。出席辯論的選民由美國蓋洛普諮詢公司的紐波特（Frank Newport）監督篩選，這些選民尚未就支持哪名候選人表態。

第三場辯論由全國廣播公司的韋爾克（Kristen Welker）主持，10月22日在田納西州納什維爾市舉行，形式與第一場相同。

在頭兩場辯論之間，美國兩黨副總統候選人彭斯（Mike Pence）和賀錦麗（Kamala Harris）定於10月7日在猶他州鹽湖城作時長總計約90分鐘的辯論，主持人是《今日美國報》的佩奇（Susan Page）。全部4場辯論預期在晚上9時至10時30分舉行，不插播商業廣吿。