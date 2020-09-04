世衛應對新冠肺炎惹議　獨立調查委員會成立　11成員包括鍾南山

一個就世界衛生組織（WHO）進行調查的國際獨立調查委員會正式組成及展開調查，11月提交初步進展報告。委員會將調查世衛應對及協調處理新型狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的手法，2021年5月份呈交最終報告。

新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）8月3日公布由11名國際衛生專家及政界人士組成的委員名單，當中包括國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、英國前外交大臣文禮彬（David Miliband）及無國界醫生前主席廖滿嫦等。

世衛5月回應成員國的要求，同意就組織的在疫情中的表現進行獨立調查及評估，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月宣布由新西蘭前總理克拉克和利比利亞（Liberia）前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）擔任獨立調查委員會聯合主席。

委員會9月3日稱開始進行調查時，稱該會有需要時可全面取閱世衛內部文件、資料及電郵。克拉克說，她和瑟利夫是獨立地挑選成員，世衛沒影響他們的選擇。

委員會9月17日首次開會，以及計劃由現在開始到2021年4月，每6周開會1次。他們會在在11月提交初步進展的報告，2021年5月份呈交最終報告。