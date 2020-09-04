世界反興奮劑組織：若美國撤走資助　或禁止美運動員參加奧運

路透社9月4日報道，世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，簡稱WADA）主席班卡（Witold Banka）表示，若然美國撤走對該機構的資助，或會令美國運動員遭禁止參加包括奧運會在內的國際重大體育賽事。

報道表示，美國的撤走資助威脅令世界反興奮劑組織與多個國家震驚，那些政府要求組織修改章程條款，向停止繳納會費成員國視為違反《世界反興奮劑條例》，那樣的話將令美國運動員無法參加國際賽事。班卡表示，這將無可避免地嚴重影響運動員。

報道又表示，白宮國家毒品控制政策辦公室（ONDCP）6月向美國國會提交一份報告，建議要求世界反興奮劑組織立即推行改革，美國應該暫停對該組織的資金援助，直至該機構增加美國在該組織董事會與委員會的人數，希望藉此獲得更大的決策權。

圖為2月5日美國反興奮劑機構首席執行官泰格特在華盛頓州國會山舉行的參議院商業、科學和運輸委員會聽證會上作證。（AP）

美國國家反興奮劑組織（USADA）主席泰格特（Travis Tygart）作出反擊，他認為此存在「反美國偏見」，他表示依照世界反興奮劑機構規定與聯合國教科文組織條約，如果美國政府停止資助，只會撤銷在委員會的席位，他認為該組織對運動員作出威脅的做法「可恥」且「不合法」。

路透社報道指，即使世界反興奮劑機構不修改章程，美國一旦撤走資助，仍有機會帶來一系列因不順從而引起的混亂問題，令美國運動員參與國際賽事的難度增加。