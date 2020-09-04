內蒙古加強漢語授課惹示威　《洛杉磯時報》記者採訪遭驅逐

中國內蒙古自治區推出新教育政策加強漢語授課，在當地引起爭議，並出現民眾示威，美國《洛杉磯時報》9月3日報道，該報一名記者在採訪期間遭當局拘留，曾遭警員勒住喉嚨，之後被驅逐及離開內蒙古。美聯社報道，該名記者是《洛杉磯時報》駐北京記者蘇奕安（Alice Su）。

《洛杉磯時報》網站上介紹蘇奕安的網頁（網站截圖）

《洛杉磯時報》報道表示，該名女記者在呼和浩特市一間學校內被多名便衣男子包圍，之後被帶上警車及帶到警署問話，未獲准聯絡美國大使館。報道指，記者遭警員用雙手勒住喉嚨，並把她推入一個牢房，關押逾4小時，之後有3名政府官員及1名警員把她帶到火車站，她被迫乘搭開往北京的火車離開。

該報道未有透露記者的名字，但美聯社則報道，《洛杉磯時報》駐北京記者蘇奕安證實自己是事主，但拒絕評論事件。

🔻蘇奕安9月4日在Twitter發表的推文🔻

We went to Inner Mongolia this week and found incredible courage - Mongol parents, teachers, students, even police fighting for their own language - but also sweeping security crackdown, w targets as young as middle school. Please read @latimes https://t.co/tsJfIH6VJM — Alice Su (@aliceysu) September 3, 2020

內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材以及普通話授課。另一方面，蒙文社交媒體平台「Bainu」（蒙文「你好嗎」）遭到封鎖。

事件引發爭議，有蒙古族學生和家長展開抗議，內蒙古政府則表示，落實新政策是必須完成的重大政治任務。