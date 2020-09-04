金正日前保鑣脫北後稱遭金正恩政府追殺　舉家求加拿大庇護遭拒絕

朝鮮的高壓集權全球皆知，對於異議者也會給予不同的懲罰，領導人金正恩在處理內政上也不曾手軟。已故朝鮮領導人金正日（金正恩父親）的一名保鑣多年前脫北到韓國，近年再懇求加拿大給予政治庇護，提出的理由為若果遭送回去，可能會遭到抄家滅族，然而經過加拿大政府評估，認為該名保鑣沒有「即時性」的危險，拒絕給予庇護。

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根據英國《每日星報》報道，現年57歲的李永國（Lee Young-guk）過去是金正日的前保鑣，之後與妻子、孩子逃到韓國，去到韓國遇到朝鮮人士試圖綁架帶回國，他驚嚇之際再與妻小一同逃到加拿大，並且申請政治庇護。

據悉，李永國向移難民委員會表示，「金正恩已經沒有可信度，他手段仍相當殘忍，若一家人被送回朝鮮，很可能將會被抄家滅族」。委員會經過評估之後，認為李永國只是試圖想要與朝鮮政府保持距離，並沒有真正存在的危機，如今若確定判定結果，李永國一家人就將遭到驅逐出境。

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李永國在接受英國媒體訪問時，提到自己1978年開始就替金正日工作，擔任保鑣的期間，每個月拿100元美金（約780港元），工作就是金正日走到哪就跟到哪，「每個人都很怕他，因為不論他快樂或憤怒，都很殘忍」。2016年從韓國逃過一劫抵達多倫多之後，就積極尋找政治庇護。

庇護裁決官勞埃德（Brenda Lloyd）表示，從可能性來看，申請人不太可能受到馬上的迫害或是懲罰，因此判決不給予庇護。

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