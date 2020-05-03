金正恩有替身？日本名嘴質疑現場相片　新舊照片有這些差異……

朝鮮領導人金正恩這陣子被傳病重命危，甚至傳出死訊。「神隱」20天後於5月1日露面，看起來精神奕奕。但依然有名嘴認為這仍值得存疑，還有網友從他的髮型判斷可能非本人。

被「電話髮型」出賣了？點圖比較早年、近年及5月1日的金正恩照片：

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朝鮮官方媒體2日報道，金正恩1日出席平安南道順天市一座新肥料廠的竣工典禮，民眾熱烈歡呼。這是他4月11日主持勞動黨政治局會議以後、睽違20天首次公開露面，也間接破除這一陣子傳他手術命危的謠言。

雖然金正恩的現身不光是文字報道，還有他本人的照片，日本媒體人辛坊治郎在節目上談到此事仍不以為然，他表示光看這張照片，不認為能有幾分可信度。但他也指出這是朝鮮官方發出的照片，至少可能想傳達金正恩目前沒死的訊息。

網路上也有許多人質疑這則新聞的真實性，還有人認為是「影武者」（替身），並拿出過去金正恩的照片作比較，還有人直指金正恩像「電話」的奇特髮型，似乎有哪裡不太一樣了，也有網友說臉看起來也有點微妙。

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