【中捷關係】捷克鋼琴商Petrof遭北京客戶取消20萬歐元訂單

捷克參議院議長維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）結束率團訪問台灣行程，9月4日乘坐飛機離開，這趟行程引來北京方面強烈不滿，捷克知名鋼琴製造商彼得羅夫（Petrof）9月4日表示，有一筆來自中國、價值20萬歐元（約184萬港元）的訂單突然遭取消，業者憂心未來在中國的銷售將受到影響。

捷克鋼琴商擔心未來在中國的銷售受到影響，圖為Petrof品牌的鋼琴（Petrof官方網站）

該鋼琴製造商總裁彼得羅福娃（Zuzana Ceralová Petrofová）4日向捷克新聞社（ČTK）表示，北京一位客戶臨時取消總值20萬歐元的一筆訂單，期間提及捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪問台灣一事。彼得羅夫憂心，中捷關係惡化將影響他們未來在中國的銷售。

彼得羅福娃引述這名北京客戶表示，中國政府有意對捷克和捷克製造的產品實施制裁，他無法繳付罰款，所以要求取消訂單。

1864年成立的彼得羅夫（Petrof）鋼琴是歐洲重要鋼琴製造商之一，中國市場佔營業額35%，該公司擔心，中捷關係惡化將影響未來在中國銷售，也不清楚能否參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會。

維斯特奇爾8月30日起到台灣展開為期6天訪問，引起中方不滿。中國外長王毅8月31日就此事表示，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。