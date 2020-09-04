日澳印同意年內強化供應鏈合作　被指對抗中國主導地位

日本、澳洲和印度9月1日召開經濟部長會議，並在會內同意推動一項倡議，以在印度太平洋地區實現彈性供應鏈。美國彭博社8月21日曾報道指，3國尋求建立更強大的供應鏈，以對抗中國主導地位。

日本經濟產業大臣梶山弘志、印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）及澳洲貿易、旅遊及投資部長伯明翰（Simon Birmingham）9月1日舉行視像會議，他們在會後發表聯合聲明指，鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延帶來的經濟危機等問題，他們有必要強化供應鏈。

日本經濟產業大臣梶山弘志9月1日透過視像與印度商業和工業部長戈亞爾及澳洲貿易、旅遊及投資部長伯明翰開會。（日本經濟產業省網站圖片）

據聯合聲明表示，3國部長已指示他們的官員迅速就強化供應鏈的倡議確定細節，以在2020年稍後時間推動這項倡議。

他們亦呼籲其他具有共同看法的印太地區國家參加倡議。據日本經濟產業省，雖然3國部長在9月1日會議期間沒有具體提到中國，但他們確實同意東盟（ASEAN）國家會是下一個加入倡議的良好選擇。

今次合作是在中美緊張局勢升溫、中印邊界僵持以及新冠疫情大流行之際進行。

彭博社8月21日報道指，據東京和新德里的知情人士透露，隨着該地區的貿易和地緣政治緊張局勢升溫，3國正在尋求建立更強大的供應鏈，對抗中國的主導地位。