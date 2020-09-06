欲安樂死遭拒絕　法國絕症患者絕食　Facebook阻止直播死亡過程

57歲的法國男子科克（Alain Cocq）患有退化疾病34年，向總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出要求安樂死，不過遭拒絕。科克9月5日表示，計劃以絕食和拒絕服藥的方式結束生命，並於9月6日透過社交媒體直播過程。Facebook後來指，將封鎖科克的直播。

科克曾致信馬克龍，要求服用鎮靜劑安詳離世。不過馬克龍回覆指，法律並不容許。他公開馬克龍的回信，內容寫道，「因為我不能凌駕法律，我不能遵從你的要求」，並提到法國目前不容許主動輔助死亡。

因為患有退化疾病，科克的動脈壁粘在一起，腦部有動脈瘤，需要用點滴注射器餵食，消化系統連接結腸造口袋，如果不服藥則會抽搐。他曾說，一直覺得痛。

他發布影片指出，已經吃過最後一餐，最後一次為健康乾杯，「通往救贖的道路已經開始，相信我，我很快樂」，「我已經下定決心，我很平靜」。

科克原本計劃直播自然死亡的過程，不過Facebook表明將封鎖直播。發言人指，科克想引起外界關注這個複雜問題，公司尊重他的決定，不過根據專家建議，決定採取措施避免科克的帳戶播出直播，「依照我們的規定，平台不得出現企圖自殺的鏡頭。」科克後來指，將於24小時內設定新的方式直播過程。

全球目前只有少數國家容許安樂死，包括瑞士、比利時和荷蘭。法國因為面對天主教會的壓力，未有將安樂死合法化。科克曾呼籲法國修改法律，容許醫療輔助自殺。