【白羅斯示威】連續第四個周末發起抗議　學生遭蒙面人強行帶走

白羅斯（前稱白俄羅斯）連續第四個周末爆發示威，抗議總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）連任。數以千計的婦女9月5日於首都遊行，有戴面罩的人將學生制服，押到汽車帶走。

學生於明斯克多處發起示威，包括明斯克國立語言大學。TUT.BY報道，有戴面罩的人於卡爾馬克思街帶走學生，有部份示威者高叫「法庭」。塔斯社引述警方指，最多有30人因為參加未經批准的示威被捕。

同日有數以千計的婦女參加遊行，高叫「放開孩子」等口號。遊行隊伍首次有性小眾權利支持者手持彩虹旗加入。

圖為2020年9月5日，白羅斯明斯克有示威者手持舊版國旗，海報寫有法國的國家格言「自由、平等、博愛」。（AP）

早前因為組織示威被囚的反對派人物科瓦爾科娃（Olga Kovalkova）同日現身波蘭。她透露，身處監獄時，有警察前來指她可以離開國家，否則面臨長期監禁，於是蒙面警察帶她到邊境。

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）9月9日將前往波蘭，跟總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）會面。

數百名美軍開始抵達北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛，準備在與白俄羅斯接壤的邊界附近進行軍事演習。立陶宛國防部發表聲明說，部署將會持續到11月，是「預先規劃好，與本地區任何事件都不相干」。