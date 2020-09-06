美媒：中國試圖竊取美國新冠疫苗數據　選擇特殊目標

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍在全球持續蔓延，各國都在加緊研製新冠疫苗。在此背景下，美媒再度指責中國試圖竊取美國的新冠疫苗數據。

圖為由中國醫藥集團研製的滅活疫苗，預計12月底上市。（新華社）

《紐約時報》9月5日在題為《為新冠疫苗的競爭是間諜對間諜的競爭》的報道中稱，隨着中國與俄羅斯努力竊取美國研究機構以及公司的工作成果，關於疫苗研究的情報戰愈演愈烈。

報道援引美國情報官員的說法稱，中國情報駭客近期意圖竊取新冠疫苗數據，因此他們尋找那些他們認為比較容易的目標，他們沒有簡單地針對製藥公司，而是選擇對北卡羅來納大學與其他進行前沿研究的學校進行數字化「偵察」。

報道稱，中國的黑客們並非唯一從事這項活動的間諜。俄羅斯對外情報局（SVR）就將目標鎖定美國、加拿大以及英國的疫苗研究網絡，這些間諜活動最初還是由一個英國間諜機構發現的。

報道稱，伊朗也大幅加強竊取疫苗研究資訊的努力。而美國則加大追蹤對手間諜活動的力度，加固自身防禦。

報道稱，到目前為止，美國官員們認為，外國間諜還沒有從他們的目標，諸如吉利德科技公司、諾瓦瓦克斯公司以及莫德納公司 等美國生物技術公司那裏獲取多少（疫苗研究）資訊。

不僅如此，美國部分官員也稱中國發動網絡攻擊竊取美國新冠疫苗研發有關資訊。中國外交部發言人華春瑩曾回應稱，「這太荒謬了！大家都知道，中國在新冠疫苗研發方面處於領先的地位，我們有一流的科研人員，我們不需要去靠偷來取得領先地位。」