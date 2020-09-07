英媒：中國留學生在美國機場遭盤查　被預設在美是為竊取技術

美國總統特朗普（Donald Trump）頻繁公開指責中國間諜盜竊美國核心機密，英國傳媒9月5日報道，亞裔留學生在美國的境遇變得艱難。

英國廣播公司（BBC）9月5日報道稱，美國近期已開始加強對中國留學生的出境檢查，有多名中國學生、研究員在準備離開美國時都遭到執法人員的盤問，他們當中有些人的電腦、手機、遊戲機等電子設備還被扣下，至今仍未歸還。

報道稱，在美國布朗大學心理學系訪學一年的中國博士生Keith Zhang，在講述他被盤查的經歷時不滿地說，執法人員在盤問他時帶了預設立場，即「你一定是來竊取技術的」。

Keith Zhang稱，這純粹就是騷擾，真要盜竊的話，透過雲端發過去就可以了。

Keith Zhang表示，「他們盤問我時帶了預設立場，即我一定是來竊取技術的」。他稱兩名執法人員多次指責他「撒謊」，「審問過程壓力很大」。

Keith Zhang在美國訪學期間獲得了中國國家留學基金委提供的獎學金。在被問及此事時，Keith Zhang無奈地說，「各國政府資助科學研究很正常。美國也資助公立大學及實驗室」，但這「在美國執法人員看來，政府資助就等同於中國直接影響每一個研究項目，我根本沒法說服他們」。

報道稱，儘管美國的學術水平、在布朗大學學習工作的時光都給Keith Zhang留下了深刻的印象，但他表示這次機場的盤查讓他決定不會再去美國了，「太可怕了。我覺得我的人身安全隨時都會遭到損害」。他甚至開始勸說其在美國的中國朋友考慮回國。

報道稱，通常來說，美國執法人員需要法庭批准的搜查令，才能檢查他人的電子設備。但是機場是一個例外，美國海關人員只需要「合理懷疑」就能搜查旅客的電子設備。