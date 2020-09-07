美媒：中國採取反制行動　對美國媒體記者實施新簽證限制

美媒9月6日披露，中國政府已對在華為美國新聞機構工作的外國記者實施了新的簽證限制，多家美國主流媒體的美國公民和非美國公民成為此次最新措施的目標。

中美關係緊張形勢近來不斷加劇，兩國在媒體記者簽證、科技企業等眾多問題上發生衝突。（Reuters）

據美國有線新聞網絡（CNN）9月6日報道，在中美針對對方媒體機構發動的最新一輪針鋒相對的鬥爭中，中國政府已對在華為美國新聞機構工作的外國記者實施了新的簽證限制，以應對日益緊張的中美雙邊關係。

過去一周，在例行的記者證續簽過程中，幾名記者收到了一封信，表示他們的申請正在處理中，而不是新的記者證。記者證的有效期通常為一年。他們被建議將這封信與過期的記者證一起攜帶，作為新聞工作者身份的證明。

由於這些記者的中國簽證與記者證綁定，這些記者獲得的新簽證有效期僅為約兩個月，遠短於通常的一年。

中國政府已明確表示，臨時記者證以及與其相關的簽證可以隨時撤銷，這讓受影響的記者處於一種進退兩難的境地，無法確定他們還能在中國待多久。

CNN報道稱，包括《華爾街日報》在內的幾家主要美國媒體的美國公民和非美國公民都是此次「襲擊」的目標。

2020年5月，美國政府將中國駐美記者簽證停留期縮短至90天。圖為2015年12月25日，行人從位於北京的中國官方電視台中央電視台新址旁走過。（新華社）

CNN記者卡爾弗（David Culver）是美國人，他也受到了北京最新舉動的影響。中國官員吿訴卡爾弗，新的簽證限制與他的報道無關，而是針對特朗普（Donald Trump）政府對待在美中國記者的方式而採取的「對等措施」。

CNN發言人9月6日證實，卡爾弗的最新簽證被縮短了有效期。

該發言人表示：「我們駐北京的一位記者最近獲得了兩個月的簽證，而不是通常的12個月。然而，我們在中國的存在仍然沒有改變，我們將繼續與地方當局合作，以確保這一點繼續下去。」

美國國務院9月6日透露，美國駐北京的外交官最近已被吿知，中國政府即將對在華美國媒體採取措施。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）表示：「美國當然對這些提議的行動感到不安……將使中國的報道環境惡化。」