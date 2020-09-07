英媒：英國擬向歐盟設貿易談判期限　立法削弱脫歐協議部分內容

英國脫歐談判持續，首相約翰遜（Boris Johnson）預料將向歐盟訂立期限，要求雙方在10月15日前達成貿易協議，否則雙方應接受無協議的結果。另外，有指英國擬立法取代脫歐協議的關鍵部分，可能令脫歐談判破裂。

圖為9月4日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）前往高鐵二期（HS2）索利哈爾車站建築地盤視察。（Reuters）

路透社9月6日引述約翰遜辦公室指出，約翰遜認為若雙方無法在10月15日前達成貿易協議，那雙方應接受無協議的結果，並繼續餘下的談判。同時約翰遜認為即使無法取得協議，英國可與歐盟保持一種類似澳洲模式的貿易關係，亦非壞事。

所謂澳洲模式是除了個別商品有特定協議外，大部份貿易都將依從世界貿易組織（WTO）的規則。

約翰遜認為，英國政府會為邊境及港口作好準備，全面掌控自己的法律、規則及捕漁水域。

英國脫歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）表示，英國並不害怕無協議脫歐，但英國不會在作為獨立國家的基礎上，向歐盟妥協。

立法削弱脫歐協議有關北愛的內容

另外，路透社同日亦引述英國《金融時報》報道，指英國政府有意立法，取代部分脫歐協議的關鍵部分，以削弱協議的法律效力，其中包括國家補助與北愛爾蘭海關等。

報道指有關做法是有「明顯且有意識地」削弱脫歐協議有關北愛的條款，以避免重回硬邊界。有關議案主要內容預料在9月9日公布。

報道指立法或加劇英國與歐盟間的分歧，可能導致脫歐談判破裂。

英國在2020年1月31日正式脫離歐盟，進入為期近一年的脫歐過渡期，英國目前正與歐盟進行貿易協議相關的談判，但進展甚微。