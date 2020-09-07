【中印衝突】兩國邊境對峙問題持續緊張　專家：恐無意滑向戰爭

中印兩國的兩軍關係近期因邊境問題再次變得緊張，引發外界對中印爆發更大衝突的擔憂。美國傳媒9月6日引述專家警吿稱，中印任何一方的誤判都可能造成嚴重後果，可能會無意中滑向戰爭。

美聯社9月6日發表題為《專家警吿中印對峙僵局有可能引發無意的戰爭》的評論文章稱，中印在有爭議的山區邊境長達數月的軍事對峙將持續下去，專家警吿稱，這兩個擁有核武器的國家可能會無意中滑向戰爭。

過去幾個月的行動和衝突使中印邊境局勢變得不可預測，增加了這樣一種風險，即任何一方的誤判都可能造成嚴重後果。

曾在2014年至2016年擔任印度軍方北方司令部（Northern Command）司令的胡達（D.S. Hooda）中將認為，「（中印邊境）地面局勢非常危險，可能會失控。這在很大程度上取決於雙方能否控制動盪的局勢，並確保局勢不擴散到其他地區。」

胡達說，雖然他不認為任何一方在尋求全面戰爭，但「真正的災難」是現有協議和約定的崩潰。

北京大學國際關係教授王聯表示，中印不太可能爆發公開戰爭，因為雙方在最近的交鋒中都表現出了克制。但他也說，新德里受到國內反華情緒的壓力，並因美國對北京採取更強硬措施而變得更加大膽。

王聯說：「我不認為（印度）會升級更大規模的軍事衝突，但我相信雙方都在做一些準備。」

中印談判陷入僵局。印度媒體「Zee News」9月6日報道，印度政府消息人士稱，印度和中國軍方6日在拉達克（Ladakh）東部舉行了新一輪旅長級會談，試圖緩和緊張局勢。然而，持續近4個小時的會談並沒有產生任何實實在在的成果。