捷克總理與議長電視辯論　維斯特奇爾稱從未承認台灣是國家

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）率高級代表團訪問台灣活動結束，此舉不僅遭到中國方面嚴厲警吿，在捷克國內也引發一場脣槍舌戰，捷克總統、總理對維斯特奇爾進行批評。

2020年9月6日，捷克總統澤曼（左）接受媒體採訪時提到中國是僅次於德國的捷克第二重要貿易夥伴，認為維斯特奇爾「對台灣的訪問」不會產生實際影響。（Twitter@Jiri Ovcacek）

「幼稚的挑釁」

據德國之聲9月7日報道，對於維斯特奇爾訪問台灣，捷克政界掀起舌戰。捷克總統澤曼（Milos Zeman）9月6日接受媒體採訪時稱，維斯特奇爾訪問台灣只能被視為「孩子氣的挑釁」。

澤曼宣布，由於維斯特奇爾不遵守規則，在總統、總理、眾議院主席、外交部長等人的反對下一意孤行，執意前往台灣，因此決定不再邀請維斯特奇爾參加每個季度在總統府舉行的由國家最高憲法官員出席的外交政策協調會議。

展開電視辯論

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）也不認同維斯特奇爾訪問台灣，9月6日與維斯特奇爾在電視辯論中激烈交鋒，指責其違反「一個中國」原則。

巴比斯說，自己過去也不建議已故參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）訪問台灣，而已故總統哈維爾（Vaclav Havel）也沒到過台灣，「因為他也尊重一中原則」。

維斯特奇爾回應稱，若捷克有人與非民主國家建立密切商業聯繫並給予支持，只會使捷克「成癮」，「如果我們想要繁榮，就必須有民主，必須對抗毒癮」。

維斯特奇爾指出總統澤曼的「三個謊言」：首先他們從未討論過是否要在台灣參加會議，其次澤曼從未說過不能去台灣，僅「建議」不要前往，最後他從未說過台灣是個獨立國家。

中國外長王毅8月31日批評維斯特奇爾「公開挑釁」，並警吿挑戰「一中原則」必將付出「沉重代價」。（AP）

維斯特奇爾強調，官方沒有書面文件禁止捷克官員前往台灣，「我堅信訪問台灣並不違反國家政策，我也堅信我們絕不能屈服於『老大哥』」。

對此，巴比斯續批維斯特奇爾「不懂世界的運作方式」，無法理解為何稱訪問台灣是挺直腰板之舉，並質問維斯特奇爾「台灣不在聯合國，難道所有國家都是卑躬屈膝嗎」。