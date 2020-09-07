美國婦塗完酒精搓手液點蠟燭引發爆炸　瞬間變火球　全身燒傷18%

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情改變人們的生活習慣，酒精搓手液成為常用物品，惟使用時也可能構成風險。美國德州一名婦人懷斯（Kate Wise）9月8日出事，她睡前以酒精搓手液抹手後，便立即去燃點蠟燭，竟致引火焚身，2個女兒親眼看到母親變成「火球」，飛奔向鄰居求救。目前懷斯仍在深切醫療部留醫。

根據美國電視台KHOU報道，她當天晚上用酒精搓手液消毒手部，接着去燃點蠟燭，豈料立即引火上身，更糟的是，火焰接觸到酒精搓手液瓶身並引起爆炸。

KHOU是位於德州侯斯頓、附屬哥倫比亞廣播公司（CBS）的電視台。

懷斯接受KHOU訪問時說，瓶子爆炸後，那些酒精搓手液「灑滿我的臉」，數秒後「我全身陷入火中。」

她的兩名子女跑到鄰居求助，同一時間她拉起本是傷健人士的長女，以及她們的寵物犬逃走。與此同時，她們的家已陷入火海。

懷斯送院就醫後，醫生發現她身體有2至3級灼傷。朗德羅克消防局發言人說，她全身有18%燒傷。她未來將須接受多次手術。

她接受KHOU訪問時仍心有餘悸：「這是你永遠都不會想要你的孩子看到的事」。

親友為她設立的GoFundMe頁面上，指出懷斯家中大部分家具已毀，希望可通過募款，幫助他們生活重新踏入軌道。