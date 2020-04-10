【新冠肺炎】伊朗民眾誤信飲純酒精可治病　3000人住院600死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球蔓延後，有關疫情的謠言也到處散播，伊朗就有不少民眾誤信流言，以為飲用高濃度酒精可以醫治新冠肺炎，伊朗司法部發言人伊斯梅利（Gholam Hossein Esmaili）4月7日稱，這個傳言已經導致該國約3000人住院，600多人死亡。

伊朗司法部發言人伊斯梅利4月7日表示，該國有600多人因誤信飲純酒精可治病的傳言而死亡。伊朗目前有66,220人確診，德黑蘭一個購物中心已改造為接待患者的地方。圖為4月4日，中心內放滿病床（Reuters）

伊朗媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，伊斯梅利指事件令人不安，他表示「有600多人在嘗試治療（新冠肺炎）後死亡，還有約3,000人目前在醫院。」

伊朗一向嚴格執行禁酒令，伊斯梅利指，許多酒精飲品是非法生產，且不符有關規定標準，已經因此拘捕多人。伊朗官方再向民眾強調，飲用酒精不單未能治病，反而可能致命。

伊朗衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月10日表示，該國過去24小時新增1,972宗確診感染新冠病毒個案及122宗死亡個案，累計確診個案增至68,192個，累計死亡個案增至4,232個。累計35,465人康復。

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