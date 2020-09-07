【中印衝突】印執政黨高層出席犧牲藏族士兵葬禮　被指釋出訊號

中印邊境衝突再起，這次是在班公湖（Pangong Tso）南岸，一名來自藏族的印度士兵在行動中犧牲。印度執政黨人民黨（BJP）總書記馬達夫（Ram Madhav）9月7日出席這名士兵的葬禮。

馬達夫9月7日在Twitter上說：「參加了特種邊境部隊（SFF）連長丹增尼瑪（Nyima Tenzin）的葬禮，這位藏人為了保護我們在拉達克（Ladakh）的邊境而犧牲了自己的生命。」他還說：「讓這些英勇戰士的犧牲為印藏邊境帶來和平，那將是對所有烈士的真正敬意。」

但是他後來又將這條推文刪除。

印度特種邊境部隊是一支神秘的部隊，裏面有許多流亡藏人。這支秘密部隊於1962年中印爆發戰爭後不久創立。路透社報道稱，印度官員預計這個部隊有超過3,500人。

《印度教徒報》9月7日報道稱，馬達夫出席丹增尼瑪的葬禮可能釋放的訊號是印度在特種邊境部隊的立場發生重大轉變。

報道稱，印度執政黨高級領導人馬達夫出席這次葬禮，並且公開承認特種邊境部隊在這次實控線（LAC）行動中的角色，許多評論家認為，這是新德里向北京釋放的一個強烈訊號。

印度前駐華大使康特（Ashok Kantha）說：「這是向中國發出的更大訊號的一部分，這是一種嘗試性的舉措，目的是向中國表明，如果他們繼續無視我們的立場，我們不會過度擔心他們的敏感問題。」

報道指出，印度外交部和國防部拒絕就葬禮以及為藏族士兵舉行公開葬禮是否意味着與過去的政策不同發表評論。

印度外交部的一名高級官員吿訴《印度教徒報》，馬達夫不代表政府，並補充說，由於沒有有關葬禮的官方文件，只有媒體的報道，因此這並不意味着政府的立場會發生變化。