沙特記者卡舒吉遇害案最終判決　其中5名被告免除死刑改判囚20年

《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月初進入沙特駐土耳其領事館後死亡一案，轟動全球。沙特法院9月7日宣布最終判決，8名被告分別被判入獄7至20年。由於當局早前與卡舒吉兒子商討，對方發表聲明稱已經原諒兇手，因而赦免其中5人的死刑。

在8名被告中，原本判死刑的5人改判入獄20年，而其餘3人則由原本入獄24年分別改判至囚7至10年。法庭表示，由於卡舒吉長子薩拉（Salah Khashoggi）曾於5月22日發表聲明，稱已經原諒殺害父親的兇手，因此被告的死刑能得到赦免。

惟卡舒吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）稱，這8人並非唯一對卡舒吉謀殺案負責的人。她在一份聲明中寫道，「沙特當局正在了結此案，但全世界都不知道誰應為卡舒吉的謀殺案負責。」「誰人計劃，誰人下令，而他的屍體又在哪裏？」

中東時報 （Asharq Al-Awsat）報道，卡舒吉家屬的代表律師指出，沙特法院上述的裁決「公正並具威懾力」。

59歲的卡舒吉曾多次經在專欄批評沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），他在2018年10月2日進入沙特駐伊斯坦堡總領事館領取結婚所需文件後遭到殘殺，土耳其方面證實他先遭人有預謀地勒死，再遭肢解和棄置。他的遺體至今下落不明。