兩名澳洲駐華記者遭中國國安人員約談　一度被禁止離境

兩名駐華澳洲記者遭國安人員約見後，於9月7日離開中國返回澳洲。《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review，AFR）批評中國當局留難外國記者，情況令人遺憾並不安。

圖為報道中的兩名記者，分別是來自ABC駐北京記者Bill Birthes及AFR駐上海記者Michael Smith。（SBS新聞截圖）

兩名分別來自澳洲廣播公司（ABC）及《澳洲金融評論報》（AFR）的記者，在7日離開中國後返回澳洲。澳洲SBS新聞報道，兩人日前分別遭國安人員約見，在澳洲外交部協助下，最終獲准離境離開。

事件被指與早前央視旗下中國環球電視網（CGTV）工作的澳籍記者成蕾（Cheng Lei）被捕有關。中國外交部至今未有解釋為何拘捕成蕾。

ABC報道，澳洲外交人員曾警告要求該駐北京的ABC記者盡快離開。但在離境的前一晚，有7名國安人員前往記者的住所，並告知他已被禁止離境。該名記者隨後尋求澳洲大使館協助及在館內暫避數天後，在接受國安人員約見後，才被獲准離境。

該記者與同被國安人員約見的AFR記者，兩人7日乘搭航班離開中國，於8日早上抵達澳洲悉尼。AFR的記者表示：「警方在深夜到訪我家令人恐懼且不必要，突顯目前所有外國記者在中國正承受的壓力。」

AFR亦發表聲明，指中國以履行正常職責的記者作為目標，令人遺憾並不安，不利中澳之間的合作關係。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）確認外交部曾協助這兩名記者，並稱澳洲政府將繼續向在中國被拘留的澳洲公民，包括成蕾提供協助，目前針對在中國旅行可被任意拘留的警告未有改變。