日本自民黨總裁3候選人發表政綱演說　新首相角逐戰揭開序幕

日本執政自民黨總裁選舉9月8日正式發布公告，3名候選人前幹事長石破茂、現任官房長官菅義偉及前外相岸田文雄同日各自就參選發表政綱演說，為競逐新首相拉開序幕。

日本自民黨總裁選舉14日舉行，將選出新任總裁。因國會由自民黨控制，新任黨總裁將會成為新首相，接任因病辭職的安倍晉三。據自民黨收到報名參選的次序，分別是石破茂、菅義偉及岸田文雄。

圖為9月8日，自民黨前幹事長石破茂發表政綱演說。（Reuters）

透過內需主導經濟轉型

石破茂在演說中強調自民黨是一個勇敢的、享有自由說出真相的政黨，而它亦必須是一個可與每個組織進行磋商，公平地讓國會運作並能讓政府保持謙虛的政黨。

石破茂表示，受鐵路及道路發達的影響，日本造成發展過度集中在東京的問題。因此需要提倡地區創生，建立新的國家藍圖建設新的日本。石破茂主張「認同與共鳴的政治」，透過內需主導經濟轉型。

圖為9月8日，官房長官菅義偉發表政綱演說。（Reuters）

繼承安倍政策路線向前

菅義偉演說中表示，安倍首相因病辭職，造成空缺，為不讓這政治空白演變成災難，他將繼承安倍的政策路線，繼續向前。

菅義偉認為，新冠疫情是當今日本面臨最須優先處理的課題，要如何學習歐美國家阻止疫情爆發，同時顧及社會經濟活動的方法，是目前最需要的事。菅義偉亦提出，要打破中央省廳的不合理人事安排，排除既得利益主義，進行政治改革。

圖為9月8日，前外相岸田文雄發表政綱演說。（Reuters）

解決貧富差距 應用多邊外交

岸田文雄則表示，安倍的時代結束，人們不得不思考下一個時代的來臨。岸田強調聆聽的重要性，表示聆聽國民訴求是帶動政治力量，邁向新時代的必要元素。

岸田表示新冠疫情進一步突顯社會貧富差距，為解決問題，政府必須考慮分配社會增長的成果，提高最低工資，並向中產提供住屋和教育等有效支援。岸田亦提到在世界分斷，在保護主義、自國第一主義的盛行下，缺乏資源的日本如何應用多邊外交，是日本的生存之道。