白羅斯反對派領袖傳遭神秘人帶走　政府：她在烏克蘭邊境被扣留

白羅斯反對派領袖列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）傳出遭身分不明的人士帶走後，事隔一天出現戲劇性發展，當局在9月8日表示，她在連接烏克蘭的邊境被扣留。

路透社8日引述白羅斯邊境官員報道，證實列斯尼科娃被扣留的消息，但指無法披露對方的下落。白羅斯通訊社（Belta）指，她與兩名反對派人士乘車前往接壤烏克蘭邊境，但她被趕下車。烏克蘭邊防人員指出，另外兩人已經在8日清晨入境當地。

烏克蘭副內政部長格拉先科（Anton Gerashchenko）在Facebook指出，列斯尼科娃「採取勇敢措施阻止自己被驅逐離境」，指對方的性命在白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）手上。一名消息人士向烏克蘭文傳電訊社（Interfax Ukraine）透露，她在邊境撕毀自己的護照，令烏克蘭方面無法容許她入境。

白羅斯傳媒早前引述目擊者指，列斯尼科娃7日在首都明斯克（Minsk）市中心遭多名蒙面人士推入一輛小型貨車內，混亂間她的手提電話曾跌在地上，之後被其中一名男子拾起。

她所屬的協調委員會（Coordination Council）指，有另外兩名反對派人士其後亦下落不明，指當局懷疑有系統地以恐怖手段針對反對派成員，批評手段違反人道行為，而且令當地局勢火上加油。

另外流亡到立陶宛的反對派領袖齊哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）同日透過視像向歐洲委員會（Council of Europe）作供時指，盧卡申科並非白羅斯的合法元首，稱大家不會承認由不合法政權簽訂的協議。立陶宛外長7日表示，盧卡申科與俄羅斯簽訂加強合作的協議，只會將當地的獨立主權拱手相讓予莫斯科。