白羅斯著名反對派領袖失蹤　英德多國譴責事件

白羅斯反對派多名人士在9月7日失蹤，當中包括領袖列斯尼科娃（Maria Kolesnikova），消息指她們遭身分不明的人士帶走。

當地傳媒引述一名目擊者指，列斯尼科娃在首都明斯克（Minsk）市中心遭多名蒙面人士推入一輛小型貨車內，混亂間她的手提電話曾跌在地上，之後被其中一名男子拿走。

她所屬的協調委員會（Coordination Council）指，有另外兩名反對派人士其後亦下落不明，指當局懷疑有系統地以恐怖手段針對反對派成員，批評手段違反人道行為，而且令當地局勢火上加油，惟白羅斯內政部否認扣留列斯尼科娃等人。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日的大選再度成功連任、延續其長達26年的執政後，外界指選舉舞弊，因此發起連場示威，要求對方下台。明斯克及全國多個城市在6日就繼續有大批民眾舉行示威，而列斯尼科娃較早前則宣布成立新的反對黨。

Seriously concerned for the welfare of Maria Kolesnikova in #Belarus. Lukashenko’s regime must make her safe return their highest priority. The regime must cease brutalising protestors, release political prisoners and begin dialogue with the opposition — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

列斯尼科娃等人失蹤的消息傳出後，德國政府譴責白羅斯政府拘捕民眾，英國外相藍韜文（Dominic Raab）亦就事件表達關注，要求當局盡快讓對方安全獲釋，並停止暴力對待示威者，以及與反對派展開對話。另外立陶宛外長林克維丘斯（Linas Linkevicius）批評事件是白羅斯當局企圖逐一消滅反對派的行動。