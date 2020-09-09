【美國大選】被指陷「錢荒」　特朗普：必要時將出資競選

美國《紐約時報》報道，爭取連任的總統特朗普（Donald Trump）競選陣營陷「錢荒」。特朗普9月8日表示，今年競選資金較四年前多一至兩倍，不過必要時將動用自己的資金競選。

特朗普出發前往佛羅里達州前，被問到願意動用自己的多少金錢競選。他說：「不惜一切。我們需要贏。這是我們國家歷史最重要的一場選舉。」四年前，特朗普亦有用自己的資金為選舉經費埋單。

特朗普另外透過社交媒體指，因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，競選陣營今年較早前被迫花費大筆金錢反駁他所認為的負面新聞報道。

....Like I did in the 2016 Primaries, if more money is needed, which I doubt it will be, I will put it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2020

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《紐約時報》報道，特朗普陣營原本有2億美元的「銀彈優勢」，不過已經完全蒸發。2019年初至2020年7月，特朗普陣營和共和黨籌得11億美元，已經花掉逾8億美元。