美國大選總統候選人辯論　受訪者對拜登表現信心不足

美國一些媒體及民調機構近期發布的結果，不少都指出民主黨提名的總統候選人拜登（Joe Biden）支持度領先現任總統特朗普（Donald Trump），雙方百分點差距再拉開至雙位數。惟美國有民意調查結果指出，47％受訪者認為，9月底舉行的首場總統候選人辯論中，特朗普表現會勝過拜登。

是次調查在8月28日至31日進行，有1000名已登記選民通過固網電話或手提電話受訪，誤差約為±3.1個百分點。

拜登雖在好幾個民調支持度偏高，但選民對其辯論表現看來就沒那麼有信心。《今日美國報》與美國薩福克大學（Suffolk University）進行的民意調查，結果指出47％受訪選民認為特朗普會勝出第一場總統候選人辯論，41％的人認為拜登會贏。

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調查結果顯示，在受訪的獨立選民當中，也較多人認為特朗普會取勝（47%），認為拜登會贏的有37%。

兩黨選民看來到自家推舉的候選人還是頗有信心。79%民主黨受訪者認為拜登會拔等頭籌，87%共和黨受訪者認為特朗普會贏得首戰。

美國總統大選第一場候選人辯論29日於克里夫蘭舉行。

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