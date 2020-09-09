澳洲外長重申：澳洲人赴中國有遭任意拘留風險

中澳關係惡化，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）9月8日重申，澳洲公民在中國有遭任意拘留風險（arbitrary detention），又提醒稱不要前往中國。

佩恩9月8日接受記者採訪時重申，澳洲已在7月7日更新有關中國的旅遊提示，即國民在當地有遭遇基於國家安全理由而任意拘留的風險。

澳洲外長佩恩稱國民在中國有遭任意拘留風險，圖為佩恩2020年5月現身澳洲國會（Getty）

對於有兩名澳洲駐華記者遭中國國安人員約談，一度不得離境，之後終於在澳洲外交部協助下於9月7日離開，佩恩對此表示，澳洲強烈支持新聞自由，對於在這麼多年後，澳洲將在一段時間內沒有媒體組織在中國感到失望。

佩恩又提到澳洲籍的中國環球電視網（CGTN）主播成蕾在華遭拘留事件，她稱此事引起澳洲憂慮，又表示外交部已跟一眾媒體聯絡，並向他們講述有關事宜。

中國外交部發言人趙立堅9月8日在例行記者會上指，成蕾涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，又指成蕾案正在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障。

至於中國官媒《環球時報》9月8日則指，澳洲情報人員曾突擊搜查中國駐澳洲媒體記者的住所，又沒收他們的手機及電腦。