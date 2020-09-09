逾160個人權組織去信國際奧委會　促收回北京2022年冬奧主辦權

路透社9月9日報道，逾160個人權組織聯合去信國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach），要求對方考慮收回北京的2022年冬奧主辦權。中國外交部發言人趙立堅回應指，這是意圖把體育政治化，中方堅決反對。

逾160個人權組織聯合去信國際奧委會主席巴赫，要求對方考慮收回北京2022年冬奧主辦權，圖為巴赫2020年1月在瑞士出席公開活動（Getty）

報道稱，該信件在9月8日公開，有份署名的團體包括關注新疆維吾爾族、西藏、香港與內蒙古人權議題的組織，總部設於亞洲、歐洲、北美、非洲與澳洲各地。

該信指責北京在主辦2008年奧運後，人權記錄沒有改善，並且自此之後在西藏進一步建立「奧威爾式」（Orwellian）的監察網絡，關押逾100萬維吾爾族人，又在香港及內蒙古涉嫌侵害人權，以及向台灣作出威嚇。

內容指「國際奧委會必須意識到一旦中國控制的所有領域的人權危機遭到忽略，奧林匹克精神和聲譽都會受到進一步損害。」

圖為中方2019年9月公布2022年北京冬奧的吉祥物（Getty）

奧委會稱保持中立 中方：體育政治化

國際奧委會表示，對政治事務保持中立，又指該會賦予會員國奧運會主辦權，不代表同意該國的政治架構、社會環景及人權準則。該會又表示，已向中國政府及地方當局提出人權與其他議題。

至於中國外交部發言人趙立堅則回應指，這是意圖把體育政治化，形容此有違奧林匹克憲章精神，中方堅決反對。