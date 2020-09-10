王毅批評美國成為南海軍事化最大推手　重申香港事務是中國內政

中國國務委員兼外交部長王毅9月9日出席東盟（ASEAN）外長視像會議時，批評美國正在成為南海軍事化的最大推手。他期間亦重申香港事務是中國內政。

王毅表示，美國出於自身政治需要，直接介入東亞地區領土和海洋爭端，不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。美國干擾中國和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，正在成為損害南海和平的最危險因素。

針對美方對中方關於南海問題立場的各種抹黑，王毅陳述了三個事實。第一，中方對南海諸島的主權和主權權利有著充分歷史和法理依據；第二，中方堅持睦鄰友好的周邊政策，始終致力於在南海問題上發揮建設性作用；第三，中方始終致力於遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

王毅又批評，美方全盤否定過去幾十年奉行的對華政策，極力把中國渲染成主要對手，不斷對中國抹黑打壓，企圖遏制中國發展進程，導致中美關系一再下滑。

王毅提到香港問題時，指東亞峰會是領導人引領的戰略論壇，從來不是介入別國內政的場所，更不應成為攻擊他國政治制度的舞台。他指香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則。他稱所有國際民調結果都顯示，中國人民對中國執政黨和中國政府的支持度都高居全球榜首。