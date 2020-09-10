《紙牌屋》影帝再捲性侵官司　男星Anthony Rapp指控14歲時遭非禮

《紙牌屋》（House of Cards）男星兼奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）9月9日再捲進性侵官司。美國演員安東尼拉普（Anthony Rapp）和一名未透露姓名的原告人提出民事訴訟，指控遭史柏西性侵犯，並就事件引起的情緒困擾索償。

二人入稟位於曼哈頓的法院。根據文件顯示，拉普聲稱1986年參演百老匯舞台劇期間，史柏西邀請拉普前往他位於曼哈頓的住所出席派對。在未經當事人同意下，史柏西故意和自願對他作出性挑逗，捉住拉普的臀部，將他抱到床上，並躺在他的身上。

拉普受驚跑到浴室，數分鐘後走到門口。史柏西試圖遊說對方留下，不過拉普拒絕，並迅速離開史柏西的住所。事發時，拉普只有14歲。

圖為2019年1月16日，美國演員安東尼拉普於紐約市出席活動宣傳電視劇《星空奇遇記：發現號》。（Getty）

另一名原告人則於1981年於史柏西教授的演藝課認識對方，當時他只有12歲。兩年後，史柏西邀請受害者到他的住所，二人發生性行為，包括肛交和口交，事後於不場合二人仍然有性接觸。據指，二人最後一次接觸時，史柏西試圖雞姦對方。男童多次反抗，但他繼續，直至男童爭扎逃脫。

現年61歲的史柏西曾憑電影《美麗有罪》（American Beauty）榮獲奧斯卡最佳男主角，後來因為捲進#MeToo性醜聞而淡出。2017年，拉普公開指控史柏西性侵，史柏西表示不記得有發生過如此的事，但指如果有過做的話，就是因為不適當的醉酒行為欠對方一個道歉。