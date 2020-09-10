【新冠肺炎】特朗普承認也許曾誤導公眾　旨在減少恐慌

美國有線新聞網路（CNN）9月9日率先披露記者伍德沃德（Bob Woodward）的新書《憤怒》（Rage，暫譯）相關內容，當中提及總統特朗普（Donald Trump）2月已知新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的致命和傳染程度，但沒有向民眾透露。特朗普同日承認可能有誤導公眾，但目的是減少恐慌。

記者9日問特朗普是否有淡化疫情或誤導公眾來防止民眾恐慌，特朗普回應道：「如果你說是為了減少恐慌，也許就是這樣。」

特朗普形容自己是國家的啦啦隊隊員，他愛國家，不想民眾受驚，不想製造恐慌，絕對不會令美國或世界變得瘋狂，「我們想展示信心，想展示力量，想展示作為一個國家的強大」。他說對伍德沃德或任何人也非常坦率，並指此事只是另一次政治謀殺。

白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）同日指，特朗普從未淡化疫情，「總統表達出冷靜」，「一直很認真看待疫情」。

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報道指，特朗普2月7日向伍德沃德提到新型冠狀病毒，「你只是呼吸，這就是（病毒）如何傳播」，「所以這是很棘手的，需要小心處理，也較嚴重流感致命」，「這是致命的東西」。

後來特朗普3月19日再向伍德沃德表示，「我想淡化（疫情）」。當時，特朗普已經宣布全國進入緊急狀態，但他指，「我還是想淡化它，因為我不想製造恐慌。」特朗普也向伍德沃德提到有關病毒的驚人真相，「不只是長者，老一輩。年輕人也會（受感染），很多年輕人」。