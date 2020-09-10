水門案記者新書指特朗普早知病毒致命　故意淡化疫情

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德（Bob Woodward）的新書《憤怒》（Rage，暫譯）即將出版。美國有線新聞網路（CNN）率先取得相關內容，9月9日報道指總統特朗普（Donald Trump）2月已經知道新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的致命和傳染程度，但沒有將有關資訊傳遞給美國人，因為不想製造恐慌。

新書是根據伍德沃德於2019年12月5日至2020年7月21日18次採訪特朗普的內容寫成，伍德沃德獲得特朗普同意將過程錄音，美國有線新聞網路取得部份錄音。

報道指，特朗普2月7日向伍德沃德提到新型冠狀病毒，「你只是呼吸，這就是（病毒）如何傳播」，「所以這是很棘手的，需要小心處理，也較嚴重流感致命」，「這是致命的東西」。

後來特朗普3月19日再向伍德沃德表示，「我想淡化（疫情）」。當時，特朗普已經宣布全國進入緊急狀態，但他指，「我還是想淡化它，因為我不想製造恐慌。」特朗普也向伍德沃德提到有關病毒的驚人真相，「不只是長者，老一輩。年輕人也會（受感染），很多年輕人」。

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白宮否認特朗普誤導美國人。新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）指，特朗普從未淡化疫情，「總統表達出冷靜」，並指他採取了早期行動。