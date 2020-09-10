東盟外長會議南海爭端成焦點　中美外長唇槍舌劍

2020年東盟（ASEAN）外長會議當地時間9月9日以視像連線方式在越南河內開幕，會期預定4天。因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊亞太與全球，疫情造成的各種影響改變東盟會議的傳統氛圍，中美爭執以及南海緊張或成為關注焦點。

2020年9月9日，中國外交部長王毅（中）以視像連線方式出席東盟外長會議，並在會上批評美國在南海製造事端。 （新華社）

東盟10個成員國外長會議9月9日以網上形式召開，中美日韓等地區外國家參加的視像會議同時開幕。涉及南海局勢等問題的中美對立走向以及新冠肺炎疫情對策成為焦點。

東盟輪值主席國越南總理阮春福在開幕禮上致辭稱：「包括南海在內的地區形勢出現很多變化，對和平與穩定造成影響。」

據日本共同社9月10日報道，中國外交部長王毅9月9日以視像連線的方式出席東盟外長會議，他在會議上就南海問題批評美國為「軍事化最大推手」。王毅還強調稱：「面對域外國家的軍事壓力，我們擁有自衛權」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會上則再次批評中國的南海權益主張「違法」。他敦促東盟國家要採取行動，不要繼續讓中國共產黨踐踏國家和人民，美國會向他們伸出援手。

另據《日本經濟新聞》報道稱，美國國務院表示，蓬佩奧對「中國在南海的侵略行動」表達擔憂。

日本外務大臣茂木敏充也就東海和南海問題指責中國「繼續試圖單方面改變現狀」。他還呼籲東盟外長會議參與國採取建設性的行動改善南海問題。