WWF稱野生動物平均數量劇減68%　倡人類改變飲食習慣

世界自然基金會（WWF）9月10日發布《地球生命力報告2020》（Living Planet Report 2020），並指出野生動物族群平均數量自1970年至2016年間暴跌68%。

WWF總幹事蘭貝蒂尼（Marco Lambertini）說，野生動物物種族群的嚴重減少是大自然受到破壞的指標，地球正響起系統失效的紅色警告訊號。他說，野生動物的減少直接影響數十億人類的營養、糧食安全和生計。

↓↓↓亞馬遜森林經常有人燒林換取耕地，點擊觀看火燒亞馬遜的照片：

+ 3 + 3 + 3

WWF Global Forest Practice（暫譯：全球森林業務）領導人普賴斯（Fran Price）指出，人類生產和消耗食物導致野生動物喪失棲息地。她說，棲息地的喪失和砍伐林木（deforestation）是這次劇減的主要原因。

報告指出，如果人類沒有進一步的努力來抵消棲息地的喪失和環境退化，全球生物多樣性會繼續減少。

WWF說，要穩定和扭轉這項自然損失，需要採納更勇敢及更具野心的保護工作，以及對人類生產及消耗食物的方法作出轉型的改變。這些改變包括令糧食生產和貿易更具效率及生態可持續性、減少浪費，以及支持更健康和更環保的飲食。